Укажи каким частям речи относятся данные слова. подбери к ним однокоренные глаголы. запиши их рядом в неопределённой форме Крепкий( )- , штора( )- ,три( )- ,я( )- . Образец: белый (прилаг.)-белить. помогите плиз как можно ск...

Русский язык
Укажи каким частям речи относятся данные слова. подбери к ним однокоренные глаголы. запиши их рядом в неопределённой форме Крепкий( )- , штора( )- ,три( )- ,я( )- . Образец: белый (прилаг.)-белить. помогите плиз как можно скорее
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Автор: Гость
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Гость:
Крепкий прил -крепость шторы сущ - вешелка и т.д
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