Укажи каким частям речи относятся данные слова. подбери к ним однокоренные глаголы. запиши их рядом в неопределённой форме Крепкий( )- , штора( )- ,три( )- ,я( )- . Образец: белый (прилаг.)-белить. помогите плиз как можно ск...

Русский язык

Укажи каким частям речи относятся данные слова. подбери к ним однокоренные глаголы. запиши их рядом в неопределённой форме Крепкий( )- , штора( )- ,три( )- ,я( )- . Образец: белый (прилаг.)-белить. помогите плиз как можно скорее

Автор: Гость