Укажи,какое из слов образовано при помощи приставки и суффикса. 1)Человек , 2) воен??ый , 3) перевоз, 4) заплечный Укажи несконяемое имя существительного. 1)такси , 2)чулки , 3) валенки 4)носки Укажи имя существительное в...

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Укажи,какое из слов образовано при помощи приставки и суффикса. 1)Человек , 2) воен??ый , 3) перевоз, 4) заплечный Укажи несконяемое имя существительного. 1)такси , 2)чулки , 3) валенки 4)носки Укажи имя существительное в форме предложного падежа в предложении Марина помыла грязную посуду в мойке 1)Марина 2)Посуду 3)в мойке 4)помыла Укажи,в каких вариантах во всех словах встречается один и тот же звук 1)Доставка,место,парковка 2)цапля,поиск,сосулька ,3) вес,лез,мост , 4)воз,местность,блеск Укажи,в каком варианте во всех словах есть безударная гласная в приставке. 1)пригород,забег,восход 2) переход,подъем,заезд 3) выход,подарок,перелесок 4)поднятие,поездка,поход

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