Укажи,о какой природной зоне идёт речь в тексте. Погода стоит морозная, температура воздуха часто опускается до -30...-50. Солнце светит низко над горизонтом. Земля укрыта мощными толщами снега,лежит снег и на лапах хвойных де...
Окружающий мир
Укажи,о какой природной зоне идёт речь в тексте. Погода стоит морозная, температура воздуха часто опускается до -30...-50. Солнце светит низко над горизонтом. Земля укрыта мощными толщами снега,лежит снег и на лапах хвойных деревьев. Не слышно пения птиц. 1)тундра 2)тайга 3)зона арктических пустынь 4)субтропические леса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)зона арктических пустынь
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