Укажи,о какой природной зоне идёт речь в тексте. Погода стоит морозная, температура воздуха часто опускается до -30...-50. Солнце светит низко над горизонтом. Земля укрыта мощными толщами снега,лежит снег и на лапах хвойных де...

Окружающий мир

Укажи,о какой природной зоне идёт речь в тексте. Погода стоит морозная, температура воздуха часто опускается до -30...-50. Солнце светит низко над горизонтом. Земля укрыта мощными толщами снега,лежит снег и на лапах хвойных деревьев. Не слышно пения птиц. 1)тундра 2)тайга 3)зона арктических пустынь 4)субтропические леса

Автор: Гость