Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.
Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-е, поднесла - сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Расставь события по порядку. 1] начало использования огня. 2] появление первых наск??льных рисунков. 3] появление первых орудий труда. 4] период жи...
Математика