Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

Русский язык
Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-е, поднесла - сказуемое
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