Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

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Укажи предложение(-я) с простым глагольным сказуемым. Кто посмел красть у меня со стола балладу? Тебе необходимо позвонить родителям. Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

Автор: Гость