Укажи распространенные предложения,докажи 1.тебе повезло? 2.мама и папа вернулись.3.друзья пели и танцевали.4.скоро совсем стемнеет. 5. на улице весна
Русский язык
Укажи распространенные предложения,докажи 1.тебе повезло? 2.мама и папа вернулись.3.друзья пели и танцевали.4.скоро совсем стемнеет. 5. на улице весна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4,5, предложения,которые имеют хотя бы 1 второстепенный член,называют распространенными.
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