Укажи распространенные предложения,докажи 1.тебе повезло? 2.мама и папа вернулись.3.друзья пели и танцевали.4.скоро совсем стемнеет. 5. на улице весна

Русский язык

Укажи распространенные предложения,докажи 1.тебе повезло? 2.мама и папа вернулись.3.друзья пели и танцевали.4.скоро совсем стемнеет. 5. на улице весна

Автор: Гость