Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце юг утюг герб слон ужин пирог мёд стол прибор
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Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце юг утюг герб слон ужин пирог мёд стол прибор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слон, ужин, стол, прибор
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