Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце юг утюг герб слон ужин пирог мёд стол прибор

Русский язык

Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце юг утюг герб слон ужин пирог мёд стол прибор

Автор: Гость