Укажи спряжение глаголов бороться заклеить сиять приподнять варить терпеть увид??ть посмотреть рисовать Запишите глаголы в форме 3 лица множественного числа одного из времен 1 настоящего 2 будущего простого объяснить каких глаг...

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Укажи спряжение глаголов бороться заклеить сиять приподнять варить терпеть увид??ть посмотреть рисовать Запишите глаголы в форме 3 лица множественного числа одного из времен 1 настоящего 2 будущего простого объяснить каких глаголов можно образовать форму настощего времени пожалуйста ответьте кто первый того поставлю лучшим ответом торопитесь♡
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Это очень легко. Ж.Р ЕД.Ч. М.Ч ТАК И ЗАПИШИТЕ
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