Укажи строчку, в которой есть разноспрягаемый глагол. Выпиши его. смотреть, бежать, сидеть, спать слышать, держать, учить, расстилать испугаться, вращать, падать, дарить
Русский язык
Укажи строчку, в которой есть разноспрягаемый глагол. Выпиши его. смотреть, бежать, сидеть, спать слышать, держать, учить, расстилать испугаться, вращать, падать, дарить
Ответ(ы):
Гость:
1) Бежать. Существуют еще разноспрягаемые глаголы и производные от них: Бежать - забежать Хотеть - захотеть Есть - поесть Дать - подать.
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