Укажи строку ,в которой верно подобрано проверочное слово для безударного гласно??о звука. а) м. ряк- марка б) пт. нец- птица в) со. га- снежок г) с. лач- сила
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Укажи строку ,в которой верно подобрано проверочное слово для безударного гласно??о звука. а) м. ряк- марка б) пт. нец- птица в) со. га- снежок г) с. лач- сила
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