Укажи строку ,в которой верно подобрано проверочное слово для безударного гласно??о звука. а) м. ряк- марка б) пт. нец- птица в) со. га- снежок г) с. лач- сила

Русский язык

Укажи строку ,в которой верно подобрано проверочное слово для безударного гласно??о звука. а) м. ряк- марка б) пт. нец- птица в) со. га- снежок г) с. лач- сила

Автор: Гость