Укажи в какой природной зоне расположен твой край,добавив необходимые слова. Я ж??ву в зоне__________.Здесь зимой температура опускается до_____________,а летом повышается до_____________.Из растений встречаются__________,____...
Окружающий мир
Укажи в какой природной зоне расположен твой край,добавив необходимые слова. Я ж??ву в зоне__________.Здесь зимой температура опускается до_____________,а летом повышается до_____________.Из растений встречаются__________,____________,________.А из животных________,_________,______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зона региона у тебя должна быть собственная. Здесь зимой температура опускается до -15 градусов (примерно), а летом повышается до 25 градусов ( все-таки в умеренном поясе живем). Из растений встречаются подорожник, одуванчики. А из животных кошки, собаки и т.д. Ну вообще, мне кажется это должно идти по материалу параграфа. Задание наилегчайшее, хотя мой ответ для твоего класса пойдет на четверочку.
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