Укажи в какой природной зоне расположен твой край,добавив необходимые слова. Я ж??ву в зоне__________.Здесь зимой температура опускается до_____________,а летом повышается до_____________.Из растений встречаются__________,____...

Гость: Гость:

Зона региона у тебя должна быть собственная. Здесь зимой температура опускается до -15 градусов (примерно), а летом повышается до 25 градусов ( все-таки в умеренном поясе живем). Из растений встречаются подорожник, одуванчики. А из животных кошки, собаки и т.д. Ну вообще, мне кажется это должно идти по материалу параграфа. Задание наилегчайшее, хотя мой ответ для твоего класса пойдет на четверочку.