Укажиите химический элемент, расположенный в IV группы главной подгруппе III периоде: а) Оксиген; б) Сера; в) Селен
Химия
Укажиите химический элемент, расположенный в IV группы главной подгруппе III периоде: а) Оксиген; б) Сера; в) Селен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 периоде 4А группе находится кремний. Если группа 6 - то сера.
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