Укажиите химический элемент, расположенный в IV группы главной подгруппе III периоде: а) Оксиген; б) Сера; в) Селен

Химия

Укажиите химический элемент, расположенный в IV группы главной подгруппе III периоде: а) Оксиген; б) Сера; в) Селен

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