Укажіть рядок, у якому допущено помилку при відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.): 1. Вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох. 2. Шести, шістьом, шістьома, на шістьох. 3. Восьмисот...
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Укажіть рядок, у якому допущено помилку при відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.): 1. Вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох. 2. Шести, шістьом, шістьома, на шістьох. 3. Восьмисот, восьмистам, восьмистам, на восьмистах. 4. Дев’яноста, дев’яноста, дев’яноста, на дев’яноста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені здається, що рядок 4
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