Укажите 2 лишних ответа в каждом ряду, напищите термин объединяющий остальные пон??тия Пример: (герб) флаг, государственный праздник, гимн, национальная одежда лишние: национальная одежда и государственный праздник, остальные ...

Обществознание

Укажите 2 лишних ответа в каждом ряду, напищите термин объединяющий остальные пон??тия Пример: (герб) флаг, государственный праздник, гимн, национальная одежда лишние: национальная одежда и государственный праздник, остальные понятия обазночают символ государства 1)(Политическая наука, политика) министерство финансов КНР, департамент образования г. Иркутска, Республиканская партия США, министерство обороны Индии, Федеральная антимонопольнач служба России, газета "Комсомольская правда" 2) (Право) депутатский запрос, Федеральный закон, пастонавление РФ, Устав Иркутской области, судебный иск, приказ депортамента г. Иркутска 3) (Экономика) финансовый, теократический, торговый, проищводственный, антимонопольный,страховой

Автор: Гость