Укажите, чем отличаются диалектизмы от соответствующих литературных слов: являются их синонимами; име- ют другое значение; отличаются фонетически, словообразовательно, морфологически. 1) Цай (чай), хверма (ферма), бамага (бум...
Русский язык
Укажите, чем отличаются диалектизмы от соответствующих литературных слов: являются их синонимами; име- ют другое значение; отличаются фонетически, словообразовательно, морфологически. 1) Цай (чай), хверма (ферма), бамага (бумага), пачпорт (паспорт), чепь (цепь). 2) Певень (петух), гуска (гусыня), шуряк (шурин), завсегда (всегда), евошний (его). 3) Кричать (звать), сам (хозяин, муж), гораздо (очень), угадать (узнать в лицо), залиться (утонуть). 4) Кушак (пояс), баской (красивый), голицы (рукавицы), гуторить (говорить), цибуля (лук). 5) У тебе, вся лицо, мясу съела, мимо избе, слабше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые иноязычные слова, проникая в русский язык, сохраняют фонетические, графические, грамматические черты тех языков, из которых они пришли, например: кафе(франц.cafе) — [ф] произносится переде твёрдо;такси (англ., франц.taxi) — не изменяется по числам и падежам. Но, как правило, заимствованные слова испытывают на себе влияние законов русского языка.Особое место среди заимствованных слов занимают экзотизмы–(от греч. exotikos — чуждый, иноземный) — слова, которые характеризуют специфические особенности жизни разных народов. Экзотизмы не имеют русских синонимов. К таким словам относятся, например, словопончо (от исп.ponchо) — накидка, плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием в середине для головы; словоарба (от тюрк.araba) — высокая двухколёсная повозка.В другую группу входят варваризмы (от греч.barbarismos — чужеземный) — иноязычные слова и выражения, употребляющиеся в русской речи, но не вошедшие в литературный русский язык:о’кей — хорошо, ладно;вау — возглас восхищения;happy end — счастливый конец и др.Одним из способов заимствования является калькирование (от франц.calque — копия, подражание) — построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного языка путём точного перевода их значимых частей или заимствование от-–дельных значений слов: водород — от греч.hydor — вода +genos— род;картина — «произведение живописи», «зрелище» — под влиянием английского языка стало употребляться также в значении «кинофильм».
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