Укажите, чем отличаются диалектизмы от соответствующих литературных слов: являются их синонимами; име- ют другое значение; отличаются фонетически, словообразовательно, морфологически. 1) Цай (чай), хверма (ферма), бамага (бум...

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Некоторые иноязычные слова, проникая в русский язык, сохраняют фонетические, графические, грамматические черты тех языков, из которых они пришли, например: кафе(франц.cafе) — [ф] произносится переде твёрдо;такси (англ., франц.taxi) — не изменяется по числам и падежам. Но, как правило, заимствованные слова испытывают на себе влияние законов русского языка.Особое место среди заимствованных слов занимают экзотизмы–(от греч. exotikos — чуждый, иноземный) — слова, которые характеризуют специфические особенности жизни разных народов. Экзотизмы не имеют русских синонимов. К таким словам относятся, например, словопончо (от исп.ponchо) — накидка, плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием в середине для головы; словоарба (от тюрк.araba) — высокая двухколёсная повозка.В другую группу входят варваризмы (от греч.barbarismos — чужеземный) — иноязычные слова и выражения, употребляющиеся в русской речи, но не вошедшие в литературный русский язык:о’кей — хорошо, ладно;вау — возглас восхищения;happy end — счастливый конец и др.Одним из способов заимствования является калькирование (от франц.calque — копия, подражание) — построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного языка путём точного перевода их значимых частей или заимствование от-–дельных значений слов: водород — от греч.hydor — вода +genos— род;картина — «произведение живописи», «зрелище» — под влиянием английского языка стало употребляться также в значении «кинофильм».