Укажите что относится к эмпирическому уровню научного познания? а)наблюдение б)моделирование в)эксперимент г)классификация
Обществознание
Укажите что относится к эмпирическому уровню научного познания? а)наблюдение б)моделирование в)эксперимент г)классификация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К эмпирическому уровню относится наблюдение
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