Укажите действие которое следует выполнять последним при нахождении значения вы??ажения 17+13-6*6:3

Математика
Укажите действие которое следует выполнять последним при нахождении значения вы??ажения 17+13-6*6:3
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Последние это вычитание
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