Укажите фамилии выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. 1) Скобелев, Румянцев 2) Тухачевский, Фрунзе 3) Сталин, Буденный 4) Жуков, Василевский
История
Укажите фамилии выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. 1) Скобелев, Румянцев 2) Тухачевский, Фрунзе 3) Сталин, Буденный 4) Жуков, Василевский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что 3 вариант, т.к. мы это проходили в 4 классе, а я в пятом уже учусь (кек)
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