Укажите фразеологизм, у которого неверно определено лексическое значение: не уда??ить лицом в грязь- успешно справиться с чем -либо, не сводить глаз- неотрывно, пристально смотреть, на вес золото- очень дорого, ценно, куда глаз...

Русский язык

Укажите фразеологизм, у которого неверно определено лексическое значение: не уда??ить лицом в грязь- успешно справиться с чем -либо, не сводить глаз- неотрывно, пристально смотреть, на вес золото- очень дорого, ценно, куда глаза глядят- следовать четко указанному пути

Автор: Гость