Укажите фразеологизм, у которого неверно определено лексическое значение: не уда??ить лицом в грязь- успешно справиться с чем -либо, не сводить глаз- неотрывно, пристально смотреть, на вес золото- очень дорого, ценно, куда глаз...

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Укажите фразеологизм, у которого неверно определено лексическое значение: не уда??ить лицом в грязь- успешно справиться с чем -либо, не сводить глаз- неотрывно, пристально смотреть, на вес золото- очень дорого, ценно, куда глаза глядят- следовать четко указанному пути
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Ответ(ы):
Гость:
Куда глаза глядят - идти в неизвестном направлении, выбранном спонтанно
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