Укажите, где речь идёт о физических явлениях, а где - о химических А) порошок серы ??сплывает в воде, так как не смачивается ею; Б) при нагревании сера начинает плавиться и превращается в красноватую вязкую жидкость; В) сера...
Химия
Укажите, где речь идёт о физических явлениях, а где - о химических А) порошок серы ??сплывает в воде, так как не смачивается ею; Б) при нагревании сера начинает плавиться и превращается в красноватую вязкую жидкость; В) сера горит синеватым пламенем; Г) расплавленная сера соединяется с водородом в ядовитый газ- сероводород.
Ответ(ы):
Гость:
А и В - физические явления Б и Г - химические явления
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