Укажите, где речь идёт о физических явлениях, а где - о химических А) порошок серы ??сплывает в воде, так как не смачивается ею; Б) при нагревании сера начинает плавиться и превращается в красноватую вязкую жидкость; В) сера...

Химия

Укажите, где речь идёт о физических явлениях, а где - о химических А) порошок серы ??сплывает в воде, так как не смачивается ею; Б) при нагревании сера начинает плавиться и превращается в красноватую вязкую жидкость; В) сера горит синеватым пламенем; Г) расплавленная сера соединяется с водородом в ядовитый газ- сероводород.

Автор: Гость