Укажите главное отличие человека от обезьяны: А)расположение внутренних органов Б)форма черепа В)количество пальцев на руках и ногах Г)умение изготовлять орудия труда

История

Укажите главное отличие человека от обезьяны: А)расположение внутренних органов Б)форма черепа В)количество пальцев на руках и ногах Г)умение изготовлять орудия труда

Автор: Гость