Укажите город столицу восточной части Римской империи который вырос на месте неб??льшого городка Византий
История
Укажите город столицу восточной части Римской империи который вырос на месте неб??льшого городка Византий
Ответ(ы):
Гость:
Константинополь (сейчас ето Стамбул).
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