Укажите грамматически правильное продолжение предложения. составляя словарь современного языка, 1 - лексикограф долженучитывать, в какой сфере употребляется то или иное слово.2- языковедами учитывается стилистическая окраска сл...

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Укажите грамматически правильное продолжение предложения. составляя словарь современного языка, 1 - лексикограф долженучитывать, в какой сфере употребляется то или иное слово.2- языковедами учитывается стилистическая окраска слова. 3- это оказывается очень трудным и ответственным делом. 4- от языковеда- лекскографа требуется умение разграничивать разные виды неологизмов.

Автор: Гость