Укажите грамматическую основу этого предложения. Для пропитания они используют животный корм - от мельчайших животных, до крупных обитателей морских вод.

Русский язык

Укажите грамматическую основу этого предложения. Для пропитания они используют животный корм - от мельчайших животных, до крупных обитателей морских вод.

Автор: Гость