Укажите грамматическую основу этого предложения. Для пропитания они используют животный корм - от мельчайших животных, до крупных обитателей морских вод.
Русский язык
Укажите грамматическую основу этого предложения. Для пропитания они используют животный корм - от мельчайших животных, до крупных обитателей морских вод.
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Грамматическая основа-ОНИ(подлежащее,выражено местоимением) ИСПОЛЬЗУЮТ(сказуемое,выражено глаголом)
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