Укажите имя существительное, имеющее форму только единственного числа: Народ. Молодёжь. Простор. БОЛЬ

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Укажите имя существительное, имеющее форму только единственного числа: Народ. Молодёжь. Простор. БОЛЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодёжь. т.к. можно сказать народы, просторы. боли.
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