Укажите информационный объем ( в кбайт ) черно-белого изображения размером 1024х768 т??чкой с 16 градациями серого цвета.
Информатика
Укажите информационный объем ( в кбайт ) черно-белого изображения размером 1024х768 т??чкой с 16 градациями серого цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим количество пикселей в изображении 1024*768=786432 2. Находим количество бит на 1 пиксель по формуле N=2^i, 16=2^i ⇒ i=4 3. Находим количество бит информации во всем изображении: 786432*4=3145728 бит /8 =393216 байт / 1024 = 384 кб. Ответ: 384 кб
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