Укажите, какие из перечисленных последовательностей символов могут быть именами переменных, а какие нет и почему. Запятые являются разделителями между последовательностями: TheChosenOne, Henry_фord, variki, var_y:real, ____, do...

Гость: Гость:

1)Henry_фord быть не может из-за нижнего подчеркивания и кириллицы 2) var_y:real не может быть из-за нижнего подчеркивания и зарезервированных символов и операторов (двоеточие и тип real) 3)_____ из-за нижнего подчеркивания 4)downto зарезервированное слово, тоже нет 5) _С++ из-за нижнего подчеркивания и плюсов.