Укажите, какие из приведенных соединений являются гомологами, а какие — изомерам??: а) СН3 — СН2 — СН3, б)СН3—СН= СН2, в) СН3 —СН2 —СН2 —СН3, г) СНз — СН — СН3, | CH3 д) СН2 =СН—СН2—СН3,е) СН3 — С = СН2. | CH3
Химия
Укажите, какие из приведенных соединений являются гомологами, а какие — изомерам??: а) СН3 — СН2 — СН3, б)СН3—СН= СН2, в) СН3 —СН2 —СН2 —СН3, г) СНз — СН — СН3, | CH3 д) СН2 =СН—СН2—СН3,е) СН3 — С = СН2. | CH3
Ответ(ы):
Гость:
Гомологами являются а и в, так как их формулы подходят под одну общую формулу:CCXH(X+2). Это общая формула алканов, а данные соединения это пропан и бутан.
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