Укажите какие известные вам части речи употребления поэтом в берестяной в стихот??орении какие имена прилагательные поэт использует для описания чёрт характера человека подчеркните в них изученные орфограммы

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Укажите какие известные вам части речи употребления поэтом в берестяной в стихот??орении какие имена прилагательные поэт использует для описания чёрт характера человека подчеркните в них изученные орфограммы

Автор: Гость