Укажите какие известные вам части речи употребления поэтом в берестяной в стихот??орении какие имена прилагательные поэт использует для описания чёрт характера человека подчеркните в них изученные орфограммы
Русский язык
Укажите какие известные вам части речи употребления поэтом в берестяной в стихот??орении какие имена прилагательные поэт использует для описания чёрт характера человека подчеркните в них изученные орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это два описания, они увы склоняются по первому предложению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Построй фигуру по предложенному плану. 1) выбери центр- точку O 2) построить циркуле?? окружность диаметром 8 см с центром O 3) провести диаметр AB...
Английский язык
Закончи рпзговор между покупателем (C) и продавцом (A):A.Can I...you? C.Show me the...,please. A.Here... .... C.I like the....How much... ...? A......
Математика
Еңбекке баулу сабағында бала үш білеуше сүргілеп өңдеді. Бір білеушенің ұзындығы 16 см екіншісі біріншісінен 13 см ұзын ал үшіншісі екіншісінен 16 ...