Укажите какими признаками обладают причастия в предложении: В неровном свете кос??ра шалаш был похож на огромную задремавшего птицу.

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Причастие задремавшую (птицу): 1) Общее грамматическое значение: обозначает признак предмета по действию (задремать). 2) морфологические признаки: Причастия имеют следующие признаки глаголов: 1. переходность; 2. вид; 3. время; 4. возвратность. I. птицу (какую?) задремавшую - причастие II. н.ф. задремавший, пост. признаки: действительный залог, прошедшее время, совершенный вид, переходной; непост. признаки: ед. число, ж.р., в.п., одушевленное. III. птицу (какую?) задремавшую (определение, подчеркнуть волнистой линией) В отличие от глаголов причастия не имеют форм будущего времени. Причастия имеют следующие признаки прилагательных: 1. изменяются по числам, родам и падежам (в полной форме): задремавшую – ед.ч., ж.р., в.п.; 2. согласуются с существительным в числе, роде и падеже: задремавшую птицу (ед.ч., ж.р., в.п.); 3) Синтаксические признаки 1. В предложении причастия, как и прилагательные, обычно бывают определениями или частью составного именного сказуемого: В неровном свете костра шалаш был похож на огромную задремавшую (птицу какую? – определение) птицу.