Укажите,какое слово соответствует схеме приставка,корень, суффикс а) нехорошо ??) предпраздничный С) выставка D) пришкольный
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Укажите,какое слово соответствует схеме приставка,корень, суффикс а) нехорошо ??) предпраздничный С) выставка D) пришкольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) нехорошо не-приставка хорош-корень -о - суффикс
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