Укажите какой частью речи является каждое слово в скороговорке. няня на ночь нину мыла нина мыла не любила.
Русский язык
Укажите какой частью речи является каждое слово в скороговорке. няня на ночь нину мыла нина мыла не любила.
Ответ(ы):
Гость:
Няня-сущ. На-предлог ночь-сущ нину-сущ мыла-глаг нина-сущ мыла-сущ не-предлог любила-глаг
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