Укажите,когда начался переход человечества от первобытности к цивилизации 1)100 ты??яч лет назад 2)12 тысяч лет назад 3)в середине 4-го тысячилетия до н.э 4)в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. помогите пожалуйста

История
Укажите,когда начался переход человечества от первобытности к цивилизации 1)100 ты??яч лет назад 2)12 тысяч лет назад 3)в середине 4-го тысячилетия до н.э 4)в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще считается, что первые государства возникли 5000 лет до н. э. Но в 3-ем тысячелетии по родилось множество государств(самые известные Египет, Индия, Китай и т.д)
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