Укажите,когда начался переход человечества от первобытности к цивилизации 1)100 ты??яч лет назад 2)12 тысяч лет назад 3)в середине 4-го тысячилетия до н.э 4)в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. помогите пожалуйста

История

Укажите,когда начался переход человечества от первобытности к цивилизации 1)100 ты??яч лет назад 2)12 тысяч лет назад 3)в середине 4-го тысячилетия до н.э 4)в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. помогите пожалуйста

Автор: Гость