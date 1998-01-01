Укажите лингвистический термин, который определяет приведенный понятия: ЛИНГВИ??ТИКА-ЯЗЫКОЗНАНИЕ-ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ а) стилистические синонимы б) абсолютные синонимы в)контекстуальные синонимы г)дублеты
Русский язык
Укажите лингвистический термин, который определяет приведенный понятия: ЛИНГВИ??ТИКА-ЯЗЫКОЗНАНИЕ-ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ а) стилистические синонимы б) абсолютные синонимы в)контекстуальные синонимы г)дублеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По идее, и Б), и Г), так как это одно и то же.
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