Укажите лишний объект с точки зрения вида письменности: Русский язык Английский язык Китайский язык Французский язык Пожалуйста!!!!!Срочно надо!Даю много баллов

Информатика
Укажите лишний объект с точки зрения вида письменности: Русский язык Английский язык Китайский язык Французский язык Пожалуйста!!!!!Срочно надо!Даю много баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китайский язык, т.к. он содержит иероглифы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Я хочу знать усе на світі
Ответить
Алгебра
Докажите что при всех значениях b не равно 1 значение выражения. (b-1)*( 1 + 1 )+ 2 (b*-2b+1 b*-1) b+1 не зависит от b.
Ответить
Литература
Что сближает сказку Пушкина о царе Салтане с народной волшебной сказкой?
Ответить
Математика
Помогите пж 20082008/20092009 и это привет к несократимому!Очень надо плиииз
Ответить
Математика
Люди СРОЧНО помогите плиз с номером 493
Ответить