Укажите лишний объект с точки зрения вида письменности: Русский язык Английский язык Китайский язык Французский язык Пожалуйста!!!!!Срочно надо!Даю много баллов
Информатика
Укажите лишний объект с точки зрения вида письменности: Русский язык Английский язык Китайский язык Французский язык Пожалуйста!!!!!Срочно надо!Даю много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китайский язык, т.к. он содержит иероглифы.
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