Укажите на рисунке женское и мужское растение Назовите части обозначенные цифрами и Обоснуйте свой ответсрочнноооо!!!!плиззз!!даю 29 баллов

Биология
Укажите на рисунке женское и мужское растение Назовите части обозначенные цифрами и Обоснуйте свой ответсрочнноооо!!!!плиззз!!даю 29 баллов
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Гость:
Они образуют торф и сампропель участвуют в заболачиваний лесов и зарастания водоемов
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