Укажите название литературного направления, возникшего в России во 2 четверти 18 в??ка, к которому относят творчество Ломоносова, Державира, Фонвизина 1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтики 4) реализм

Литература

Укажите название литературного направления, возникшего в России во 2 четверти 18 в??ка, к которому относят творчество Ломоносова, Державира, Фонвизина 1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтики 4) реализм

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