Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1) x2 −8x−83gt;0 2) x2 −8x+83lt;0 3) x2 ???8x−83lt;0 4) x2 −8x+83gt;0
Алгебра
Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1) x2 −8x−83gt;0 2) x2 −8x+83lt;0 3) x2 ???8x−83lt;0 4) x2 −8x+83gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) и 3) я так думаю если неправильно то простите
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Русский язык
Русский язык
В словах рис и рисунок представлено два разных омонимичных корня: рис и рис. Сколь??о разных корней представлено в словах водовоз и возводить?А)два...