Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1) x2 −8x−83gt;0 2) x2 −8x+83lt;0 3) x2 ???8x−83lt;0 4) x2 −8x+83gt;0

Алгебра
Укажите неравенство, которое не имеет решений. 1) x2 −8x−83gt;0 2) x2 −8x+83lt;0 3) x2 ???8x−83lt;0 4) x2 −8x+83gt;0
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Гость:
2) и 3) я так думаю если неправильно то простите
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