Укажите неверное утверждение. А) косинус любого острого угла больше косинуса лю??ого тупого угла; Б) косинус угла треугольника может быть равным нулю; В) косинус угла треугольника может быть равным отрицательному числу; ...
Геометрия
Укажите неверное утверждение. А) косинус любого острого угла больше косинуса лю??ого тупого угла; Б) косинус угла треугольника может быть равным нулю; В) косинус угла треугольника может быть равным отрицательному числу; Г) косинус угла треугольника может быть равным –1.
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