Укажите номер предложения с однородными сказуемыми (знаки припинания не раст.) 1)??чень красивы эти маленькие голубые цветы. 2)Лесной ручеёк прячется в зарослях травы и тихо струится между камней. 3Лёгкий ветерок шумит над к...

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Укажите номер предложения с однородными сказуемыми (знаки припинания не раст.) 1)??чень красивы эти маленькие голубые цветы. 2)Лесной ручеёк прячется в зарослях травы и тихо струится между камней. 3Лёгкий ветерок шумит над кронами деревьев и колышутся зелёные травинки. 4)Я радостно и весело смотрю на разросшиеся у ручья незабудки.

Автор: Гость