Укажите номер предложения с однородными сказуемыми (знаки припинания не раст.) 1)??чень красивы эти маленькие голубые цветы. 2)Лесной ручеёк прячется в зарослях травы и тихо струится между камней. 3Лёгкий ветерок шумит над к...
Русский язык
Укажите номер предложения с однородными сказуемыми (знаки припинания не раст.) 1)??чень красивы эти маленькие голубые цветы. 2)Лесной ручеёк прячется в зарослях травы и тихо струится между камней. 3Лёгкий ветерок шумит над кронами деревьев и колышутся зелёные травинки. 4)Я радостно и весело смотрю на разросшиеся у ручья незабудки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Лесной ручеёк прячется в зарослях травы и тихо струится между камней. Однородные сказуемые: прячется и струится. Оба эти действия выполняет один предмет - ручеек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Самолёт был в полёте в первый день 2ч летел со скоростью 500 километров час а во второй день самолёт был в полёте 3члетел со скоростью 600 километр...
Русский язык