Укажите номер сложного предложения 1)лёд на реке лопнул 2)большая грязная льдина п??плыла вниз по течению 3)речка вышла из берегов и вода понесла льдину в луга 4)около льдины вынырнул чёрный зверёк и залез на неё

Русский язык
Укажите номер сложного предложения 1)лёд на реке лопнул 2)большая грязная льдина п??плыла вниз по течению 3)речка вышла из берегов и вода понесла льдину в луга 4)около льдины вынырнул чёрный зверёк и залез на неё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 предложение Потому что подл. речка сказ. вышла а след грам основа вода подл. понесла сказуем.
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