Укажите номера верных утверждений 1) Равные углы имеют равную градусную меру. 2) ??радусная мера острого угла может быть равной 91 3)Любой неразвернутый угол меньше развернутого угла 4) Градусную меру угла можно измерить ли...

Геометрия

Укажите номера верных утверждений 1) Равные углы имеют равную градусную меру. 2) ??радусная мера острого угла может быть равной 91 3)Любой неразвернутый угол меньше развернутого угла 4) Градусную меру угла можно измерить линейкой

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