Укажите общий вес 3 яблок и 2 груш, если известно, что яблоки между собой весят один??ково и груши между собой весят одинаково, а весы находятся в равновесии. А) 0,7 кг Б) 1400 гр В) 550 гр Г) 1,3 кг
Математика
Укажите общий вес 3 яблок и 2 груш, если известно, что яблоки между собой весят один??ково и груши между собой весят одинаково, а весы находятся в равновесии. А) 0,7 кг Б) 1400 гр В) 550 гр Г) 1,3 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 1,3 кг т.к. возьмем 1 яблоко за 0,2, а грушу за 0,35 тогда по картинке 1: груша+яблоко=два яблока+150 г, следовательно 0,35+0,2=(0,2*2)+0,15 по картинке 2(те же самые значения): 4 яблока=2 груши+100 г, следовательно 4*0,2=(2*0,35)+0,1 3 яблока+2 груши= (3*0,2)+(2*0,35)=0,6+0,7=1,3 кг=1300г
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