Укажите общий вес 3 яблок и 2 груш, если известно, что яблоки между собой весят один??ково и груши между собой весят одинаково, а весы находятся в равновесии. А) 0,7 кг Б) 1400 гр В) 550 гр Г) 1,3 кг

Математика

Укажите общий вес 3 яблок и 2 груш, если известно, что яблоки между собой весят один??ково и груши между собой весят одинаково, а весы находятся в равновесии. А) 0,7 кг Б) 1400 гр В) 550 гр Г) 1,3 кг

Автор: Гость