Укажите односоставные предложения. А Ива распускается. Б Наш старый деревянный дом всегда полон таинственных звуков В Трудно сейчас представить себе нашу жизнь без мобильного телефона Приведите пример односоставного предлож...

Русский язык

Укажите односоставные предложения. А Ива распускается. Б Наш старый деревянный дом всегда полон таинственных звуков В Трудно сейчас представить себе нашу жизнь без мобильного телефона Приведите пример односоставного предложения если надо ещё подчеркнуть.

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