Укажите односоставные предложения. А Ива распускается. Б Наш старый деревянный дом всегда полон таинственных звуков В Трудно сейчас представить себе нашу жизнь без мобильного телефона Приведите пример односоставного предлож...

Русский язык
Укажите односоставные предложения. А Ива распускается. Б Наш старый деревянный дом всегда полон таинственных звуков В Трудно сейчас представить себе нашу жизнь без мобильного телефона Приведите пример односоставного предложения если надо ещё подчеркнуть.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Укажите односоставное предложение 3. Трудно сейчас представить себе нашу жизнь без мобильного телефона. (Односоставное безличное предложение)  2) Укажите определенно-личное предложение 2. Иду на помощь к рыбакам, катаюсьс ними в челноке. (Сказуемые выражены глаголами 1-го лица). 
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