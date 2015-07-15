Укажите официальный курс обмена 1 евро по отношению к российскому рублю, установл??нный ЦБ РФ на 15.07.2015 (формат 0,0000).???прошууу сроочно

Экономика

Укажите официальный курс обмена 1 евро по отношению к российскому рублю, установл??нный ЦБ РФ на 15.07.2015 (формат 0,0000).???прошууу сроочно

Автор: Гость