Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной

Биология
Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 мл/л является оптимумом,а смертельн. будет меньше 4 и больше 10 мл/л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Пожалуйста помогите построить интервалы 1ч 2м 2б 3м 3б 4ч 5ч 6м 6б 7м 7б 8ч от ноты Ля. СРОЧНО !!!
Ответить
Биология
Объясните, как взаимосвязаны особенности строения червей с их образом жизни.
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, найти средства выразительности. (1)На холсте был яркий прощальный день конца октября. (2)Белое солнце стояло низко, сквози...
Ответить
Химия
Допоможіть будь ласка розв'язати йонне рівняння:
Ответить
Английский язык
Помогите пж срооочно!??!?
Ответить