Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной

Биология

Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной

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