Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной
Биология
Укажите оптимум и зоны гибели интенсивности фактора, если известно, что концентрация кислорода в воде для форели от 4 мл/л до 6 мл/л и от 8-10 мл/л считается неблагоприятной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 мл/л является оптимумом,а смертельн. будет меньше 4 и больше 10 мл/л
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