Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.
Русский язык
Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Физика
Алгебра