Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.

Русский язык

Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.

Автор: Гость