Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.

Русский язык
Укажите ошибочное суждение 1) В слове КАЖЕТСЯ звуков меньше, чем букв. 2) В слове ТРИНАДЦАТЬ нет непроизносимых согласных. 3) В слове РОДСТВЕННИКИ есть звук [ц]. 4) В слове ШЁПОТОМ все согласные твёрдые.
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