Укажите основную нефтяную базу россии? 1. волго - уральская 2. северо-западная 3. западно-сибирская 4. северо-кавказская

География
Укажите основную нефтяную базу россии? 1. волго - уральская 2. северо-западная 3. западно-сибирская 4. северо-кавказская
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Гость:
2. Западно-сибирская
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