Укажите отличия между совой и хамелеоном в способах достижения самого большого угла зрения по сравнению с другими животными.
Биология
Укажите отличия между совой и хамелеоном в способах достижения самого большого угла зрения по сравнению с другими животными.
Ответ(ы):
Гость:
Сова головой способна крутить почти на 360 градусов, а у хамелеона голова малоподвижна, но способны вращаться глаза, еще к тому же и выступающие наружу.
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