Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-
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Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был в планетарии - 2 склонение, Предложный падеж Записал в тетрадке - 1 склонение, Предложный падеж Остался в ущелье - 2 склонение, Предложный падеж Отошел от батареи - 1 склонение, Родительный падеж На старой ели - 3 склонение, Предложный падеж
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