Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-

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Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-

Автор: Гость