Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-

Русский язык
Укажите падеж и склонения сущ. Был в планетарии- Записал в тетрадке- Остался в ущелье- Отошёл от батареи- На старой ели-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был в планетарии - 2 склонение, Предложный падеж Записал в тетрадке - 1 склонение, Предложный падеж Остался в ущелье - 2 склонение, Предложный падеж Отошел от батареи - 1 склонение, Родительный падеж На старой ели - 3 склонение, Предложный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Напишите эссе 160 слов на тему «Почему потребление энергии в Европе значительно ра??тёт?»
Ответить
Русский язык
Прочетайте слова докажите сто эта глаголы чирикают лает
Ответить
Русский язык
Прочитайте. Как вы думаете, можно ли назвать эти глаголы многозначными словами? бежит (спортсмен,ВРЕМЯ,ручей) звенит (ПЕСНЯ,звонок,капель) ле...
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 1/1/63+1/72
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста ! Написать на выбор одно из двух . 1 )Напишите сочинение , основ??ую часть которого должно составлять описание вашей комнаты ил...
Ответить