Укажите падеж имен прилагательных белый как снег блестящими прозрачными небольш??ми глазами и черными волосами и черными лапами деньги и гибкое красивейшие он невыразимо прекрасная спокойной поверхности Новосинеглазово

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Укажите падеж имен прилагательных белый как снег блестящими прозрачными небольш??ми глазами и черными волосами и черными лапами деньги и гибкое красивейшие он невыразимо прекрасная спокойной поверхности Новосинеглазово
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белый им.п Блестящими, прозрачными, небольшими черными черными ТВ. П Гибкое красивейшее им.п
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