Укажите падеж имен прилагательных белый как снег блестящими прозрачными небольш??ми глазами и черными волосами и черными лапами деньги и гибкое красивейшие он невыразимо прекрасная спокойной поверхности Новосинеглазово

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Укажите падеж имен прилагательных белый как снег блестящими прозрачными небольш??ми глазами и черными волосами и черными лапами деньги и гибкое красивейшие он невыразимо прекрасная спокойной поверхности Новосинеглазово

Автор: Гость